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Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

Sivas'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen, 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Kadınlardan biri, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürülürken, gazetecilere, "Çek çek soyunayım valla, çek" diye bağırdı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki çeşitli mahallelerde bulunan evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yürütülen çalışmalarda fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları ileri sürülen, aralarında kadınların da olduğu H.Ç., İ.C., H.Ç., B.B. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin kentteki bazı adreslerde para karşılığı fuhuş yaptıkları ve bazı kadınları da buna teşvik ettikleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sorguya alındı.

sivas fuhuş

"ÇEK LAN ÇEK SOYUNAYIM VALLA"

Adliyeye götürülürken, görüntü alan gazetecilere tepki gösteren kadınlardan biri, "Çek çek geliyorum. Çek lan çek, soyunayım valla. Çek çek" diye bağırdı. Kadın polis, şüpheli kadının ağzını eliyle kapatıp, bağırmasını engelledi. (DHA)

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Sivas fuhuş gözaltı

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