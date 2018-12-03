Sivas'ta fuhuş operasyonu: Koli geldi, müsaitsen gel!

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerindeki bir evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Yaklaşık bir ay süren fiziki takip sonucunda fuhuş yaptıkları ve birbirlerine müşteri buldukları iddia edilen H.Ç. ile D.T. ve kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen B.Ç. gözaltına alındı.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Kadınların telefonda görüştükleri kişilerle "koli geldi", "müsaitsen gel" şifreleriyle irtibat kurduğu tespit edildi. (DHA-AA)

