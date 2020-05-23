Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece düştü! Yüksek kesimlere kar yağdı

Sivas'ta son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. Dün gün içerisinde 24 derece ölçülen kentte, akşam yağışlı hava etkili oldu. Kentte, bu sabah termometreler 7 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişilerin, dışarıya kışlık kıyafetleriyle çıktıkları görüldü.

KAR YAĞDI



Kentteki ani düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine 20 kilometre mesafede, çam ormanları arasındaki Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı. Yaylacılar ise güne kar sürprizi ile uyandı. Bahar nedeni ile yeni açan kır çiçeklerinin üzerleri karla kaplandı.

Meteoroloji verilerine göre kentte Ramazan Bayramı'nın ilk 2 gününde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin altında 9 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Bayramın 3'üncü gününden ise sonra ise sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

