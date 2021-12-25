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Sivas'ta hayat dondu! Kıyafetler bile kaskatı kesildi

25.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi adeta hayatı dondurdu. İmranlı ilçesi eksi 30 dereceye yaklaşan dondurucu soğukta sıcak su yere düşmeden buhara döndü, çamaşırlar asıldığı ipte dondu. Astığı kıyafetlerinin sabah donduğunu gören Talha Varol, ''Dün gece kurusun diye astığımız elbiseler bile donmuş. Havalar inşallah ısınır'' dedi.

Sivas'ta hayat dondu! Kıyafetler bile kaskatı kesildi

Sivas sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ile Türkiye’nin en soğuk illerinden biri oldu.

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi adeta hayatı dondurdu. İmranlı ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 30 dereceye yaklaşırken, ırmaklar ve göller buz tuttu. Havaya fırlatılan sıcak su yere düşmeden buhara dönüştü.

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ÇAMAŞIRLAR KASKATI KESİLDİ

Kuruması için asılan çamaşırken kaskatı kesildi. Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak’ın yüzeyi buz tabakası ile kaplandı. Kızılırmak ve çevresinde oluşan manzara yaşanan soğuğu gözler önüne serdi.

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Gece kurutmak için astığı kıyafetlerinin sabah donduğunu gören Talha Varol, “Sivas’ta hava çok soğuk. Dün gece kurusun diye astığımız elbiseler bile donmuş. İnşallah yakın zamanda ısınır havalar” dedi.

SİVASLILAR İÇİN NORMAL

Öte yandan, vatandaşlar bu havaların Sivaslılar için normal olduğunu, her yıl soğukla mücadele ettiklerini söylediler.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sivas
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