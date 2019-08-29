HABER

Sivas'ta HES santralinde patlama! Serbest kalan sular 2 aracı sürükledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 05:01 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayolu sular altında kaldı. Patlama sonrası gelen sel suları 2 aracı sürükledi. Araçlarda bulunan 6 kişi çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası Vali Salih Ayhan HES santralinde incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Koyulhisar ilçesinde bulunan HES santralinde saat 23.30 sularında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Su borusundaki patlama sonrası D-100 karayolu sular altında kaldı. Gelen sel suları belediyeye ait bir çöp kamyonunu ve 1 otomobili sürükledi. Araçların içinde mahsur kalan 6 kişi vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar Ensar Kula (35), Nusret Kula (31), Aydanur Kula (15), Nafiye Kula (59), Ezgi Kula (9) ve Belediye işçisi Müslüm Çelik (66) Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor.

VALİ OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Patlama sonrası olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, "Emin olmak için teknik tüm imkanlar kullanılmaktadır. Bütün gayretimiz burada hiçbir canlının mahsur kalmaması. Bunun için termal kameralarla saha taraması yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli,"Yukarıkale mevkiinde HES patlaması sonrası büyük bir felaket geçirdik. Bildiğimiz kadarıyla 3 aracımız sürüklendi, 6 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Kapanan yolun sabaha karşı açılacağını düşünüyoruz" dedi.

Vali Salih Ayhan, olay yerindeki incelemelerinin ardından hastanede bulunan yaralıları ziyaret etti. (İHA)

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyaretiAkşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti
Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti!Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas sel hes santrali

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti! Birbirlerine mermi yağdırdılar!

Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti!

Üç madencinin öldüğü patlamada maden sahibine tahliye

Üç madencinin öldüğü patlamayla ilgili yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Jandarma Genel Komutanlığı atama kararları yayımlandı!

Erdoğan onayladı! 2 general emekli edildi!

FETÖ’den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı

FETÖ’den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.