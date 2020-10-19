HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta 'intihar' hareketliliği! Çatıya çıktı, meraklılar görüntülemeye çalıştı

Sivas'ta 'intihar' hareketliliği! Çatıya çıktı, meraklılar görüntülemeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 13:42 | Son Güncelleme

Sivas'ta, 6 katlı apartmanın çatısında intihara kalkışan M.B., polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Meraklılar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Sivas'ta 'intihar' hareketliliği! Çatıya çıktı, meraklılar görüntülemeye çalıştı

Olay, 11.30 sularında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında yaşandı. İddiaya göre maddi sıkıntı yaşadığını öne süren M.B., intihar girişiminde bulunmak için apartmanın çatısına çıktı.

Çatıda birinin olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, M.B.'yi intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı. Bu sırada caddede yoğunluk oluşurken, bazı meraklıların ise cep telefonu kamerası ile intihar girişimini görüntülemeye çalıştığı görüldü.

1

Polis ekipleri toplanan kalabalığa koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde ikazlarda bulundu.

2

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirilen M.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

3

4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeMuhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
Kan donduran detaylar! Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama
Karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Olumlu gelişme
Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalandığını duyurdu
Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çekilişi ne zaman? 19 Ekim Milli Piyango sorgulama ekranı!
4 milyonluk çekilişe saatler kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.