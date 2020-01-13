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  4. Sivas’ta kamyon otomobille kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Sivas’ta kamyon otomobille kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

Sivas’ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas-Erzincan karayolu Durulmuş köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Hafik ilçesi yönüne doğru ilerleyen A.R.Ö. idaresindeki otomobil, C.E. idaresindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan C.E, M.V, D.G, O.A, B.T. ve A.Ö. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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