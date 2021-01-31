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  4. Sivas'ta kar ve tipi! Ulaşım güçlükle sağlandı

Sivas'ta kar ve tipi! Ulaşım güçlükle sağlandı

31.01.2021 07:12 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta kar ve tipi! Ulaşım güçlükle sağlandı

Sivas'ta yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken, yolda mahsur kalanlar İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar, bir süre sonra fırtına ve yoğun tipiye neden oldu. Sivas- Malatya ve Sivas- Kayseri karayolları ulaşıma kapatıldı. Ulaş ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) bir güvenlik görevlisi, elektrik akımının kesilmesi sonucu mahsur kaldı.

Firma çalışanı Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde de kar hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan bazı vatandaşlara İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) yardım etti.

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Karayolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

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(DHA)

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