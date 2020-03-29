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Sivas'ta karantina altındaki öğrencilere moral etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 22:01 | Son Güncelleme

YURT dışından Sivas'a getirilip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

KYK İl Müdürlüğü'nce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, KYK çalışanları çalınan çeşitli şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı. 'Bir Sivaslı uğruna', 'Lingo lingo şişeler', 'Uzun ince bir yoldayım' ve 'Türkiyem' adlı şarkıların söylendiği moral etkinliğinde, özel kıyafetli bazı çalışanlar da dikkat çekti.

Karantinada tutulan öğrenciler de yurt penceresine çıkarak, alkışlar ve ıslıklarla KYK personeline katıldı. Öğrenciler, 'En büyük Türkiye' ve 'En büyük Sivas' tezahüratlarında bulundu. Karantinadaki öğrenciler covid-19 nedeniyle camilerden yapılan duaya da eşlik etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mısır İskoçya İrlanda Sivas Sudan koronavirüs

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