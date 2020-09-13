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  4. Sivas'ta karantinanın dolmasına 4 saat kala evinden çıkan kişi KYK yurduna yerleştirildi

Sivas'ta karantinanın dolmasına 4 saat kala evinden çıkan kişi KYK yurduna yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 21:16 | Son Güncelleme

Sivas'ta 14 günlük karantina süresinin bitmesine yaklaşık 4 saat kala sokağa çıkan kişi, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.

Sivas'ta karantinanın dolmasına 4 saat kala evinden çıkan kişi KYK yurduna yerleştirildi

Edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi nedeniyle Yeni Mahalle'deki evinde karantinada kalan 53 yaşındaki H.A. akşam sokağa çıktı.

Komşularının ihbarı üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri, H.A'yı karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ambulansla KYK yurduna gönderdi.

Karantina süresinin dolmasına yaklaşık 4 saat kala sokağa çıkan H.A. yurda yerleştirildi.

DOKTORUNUN BİLGİSİNDE DIŞARI ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

H.A'nın ekiplere, doktorunu aradığını ve onun bilgisi dahilinde dışarı çıktığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Sivas'ta karantina kurallarını ihlal eden 5 kişinin daha yurda yerleştirildiği belirtildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pozitif olduğu halde karantina kurallarını ihlal edenler, 3 bin 150 lira cezai işlem ile adli soruşturma başlatılarak KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Unutmayalım dünyaya sadece bir kişiden yayıldı. Kendimiz ve toplum sağlığı için lütfen daha hassas olalım." ifadesini kullandı. (AA)

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