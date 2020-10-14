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Sivas'ta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 19:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta ortaokul öğrencisi Yağmur T. (14), tartıştığı lise öğrencisi Nehir Z. (15) tarafından bacağından bıçaklandı.

Sivas'ta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.
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İddiaya göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan Yağmur T. ile lise öğrencisi Nehir Z., cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında sözlü tartışma çıkan 2 öğrenci, daha sonra kavga etmeye başladı. Nehir Z., yanında bulunan bıçakla Yağmur T.'yi sol bacağından bıçakladı.
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Bacağından yaralanan Yağmur T., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nehir Z. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

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