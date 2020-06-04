HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta KKKA tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta KKKA tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 10:40 | Son Güncelleme

Sivas'ta, kaldırıldığı hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören çiftçi Azamet Yıldız (72), hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan, 6 çocuk sahibi Azamet Yıldız, 2 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Yapılan incelemede genellikle kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi koyulan Yıldız, hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde yoğun bakıma alındı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Azamet Yıldız'ın vücuduna yapışan kene bulunmadığı, farkında olmadan koparmış olabileceği öğrenildi. Cenazeyi teslim almaya gelen Yıldız'ın yakınları, hastane morgu önünde gözyaşı döktü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
İMECE'nin son montajı yapıldı! Bakan Varank tarih verdiİMECE'nin son montajı yapıldı! Bakan Varank tarih verdi
1/

En Çok Okunan Haberler

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Diğer Haberler
Cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö. için istenen ceza belli oldu

Cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö. için istenen ceza belli oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düştü

İlk kez 500'ün altına düştü

Bilim Kurulu üyesi, restoranda alınması gereken tedbirlerini anlattı

Bilim Kurulu üyesi, restoranda alınması gereken tedbirlerini anlattı

İpsala'da endişe yaratan olay! Belediye Başkanı isyan etti

İpsala'da endişe yaratan olay! Belediye Başkanı isyan etti

Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerle ilgili korkutan açıklama: Akciğerde kalıcı hasar olan vatandaşlarımız var

Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerle ilgili korkutan açıklama

Defineciler 'Bakireler Manastırı'nı talan etti

'Bakireler Manastırı' definecilerin yeni hedefi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.