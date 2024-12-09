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  4. Sivas'ta korkunç ayı saldırısı! Talihsiz adam hayatını kaybetti: Ayı ise...

Sivas'ta korkunç ayı saldırısı! Talihsiz adam hayatını kaybetti: Ayı ise...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.12.2024 11:00
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Sivas'ın Zara ilçesinde korkunç bir ayı saldırı gerçekleşti. Gezintiye çıkan 47 yaşındaki Mahmut Alkaya'ya saldıran ayı Alkaya'nın ölümüne sebep oldu. Ayı, başka kişilere de zarar verebileceği değerlendirilerek vurularak öldürüldü.

Sivas'ta korkunç ayı saldırısı! Talihsiz adam hayatını kaybetti: Ayı ise...

Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde önceki gün arkadaşlarıyla birlikte kırsalda yürüyüşe çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle kent merkezindeki Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alkaya, kurtarılamadı. Mahmut Alkaya, köyünde toprağa verildi.

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AYI ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ayı, başkalarına da saldırabileceği değerlendirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ruhsatlı avcıların kontrolünde vurularak öldürüldü.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas ayı
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