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Sivas'ta korkunç olay! Annesini poşetle boğdu, ikiz kardeşini silahla başından vurdu

15.12.2024 00:19
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Sivas'ta meydana gelen korkunç olayda, bir kişi annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini de tabancayla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.

Sivas'ta korkunç olay! Annesini poşetle boğdu, ikiz kardeşini silahla başından vurdu

Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Ş.K. (67) ve H.K'dan (46) haber alamayan komşuları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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ANNESİNİ BOĞDU, KARDEŞİNİ VURDU

Eve gelen itfaiye ekipleri, pencereden içeri girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede anne Ş.K'nin evin mutfağında kafasına geçirilen poşetle boğularak, eczacı kalfası oğlu H.K’nin ise evin koridorunda tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

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KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak Ş.K'nin oğlu H.K'yi (46) gözaltına aldı.

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CİNAYETİ ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

H.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.

Diğer yandan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas anne
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