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Sivas'ta korkunç olay! Eline korkuluk demiri saplandı

30.06.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir çocuğun eline korkuluk demiri saplandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından korkuluk demiri kesildi. Talihsiz çocuk eline saplanan demir ile hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta korkunç olay! Eline korkuluk demiri saplandı

Sivas'ta bir çocuğun eline saplanan korkuluk demiri hastanede çıkarıldı.

Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde müstakil evin bahçesindeki ağaçtan dut toplayan A.Y. (12), dengesini kaybedip düşünce korkuluk demiri eline saplandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Ekipler, hidrolik makas ile demiri kesti, A.Y, eline saplanan demir ile Numune Hastanesine kaldırıldı. A.Y'nin elindeki demir ameliyatla çıkartıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas korkuluk
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