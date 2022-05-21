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Sivas'ta korkunç olay! Eliyle ezdiği kene ölümüne neden oldu

21.05.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta eliyle ezdiği keneden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü alan 74 yaşındaki Kaşıf Tunç hayatını kaybetti. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden yaşlı adamın tütün sararken kene ezdiği parmağını ağzıyla ile ıslatması sonucu virüs kaptığı ortaya çıktı.

Sivas'ta korkunç olay! Eliyle ezdiği kene ölümüne neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Zara ilçesi Kaplan köyünde çiftçilik yapan Kaşıf Tunç (74), 1 Mayıs tarihinde beslediği ineğin memesini yapışan keneyi eliyle ezdi. İddiaya göre ardından tütün sararken kene ezdiği parmağını ağzıyla ile ıslatan Tunç bir süre sonra rahatsızlandı.

YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Yüksek ateş şikayeti ile Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç’a KKKA tanısı kondu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tunç burada 20 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Tunç’un cenazesi bugün hastane morgundan ailesine teslim edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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