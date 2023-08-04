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  4. Sivas'ta korkunç olay! Otomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu

Sivas'ta korkunç olay! Otomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu

04.08.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Yıldızeli ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yol kenarında uzun süredir park halinde olan aracın yanına giden köylüler, göğüslerinden tabanca ile vurulmuş kadın ve erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Sivas'ta korkunç olay! Otomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında uzun süre park halinde duran bir otomobili gören köylüler, aracın yanına gittiklerinde göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve bir erkek cesedi ile karşılaştı.

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Durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekipleri otomobil içindeki kadın ve erkeğin ölmüş olduklarını tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde cesetlerin Özay Gül (34) ve Selda Karaca'ya (24) ait olduğu belirlendi.

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Araç içerisinde bir de tabanca bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Öte yandan Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ ve Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Olayın başka kişilerce bir saldırı mı, yoksa intihar mı olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)


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Sivas ceset silah

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