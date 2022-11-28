Sivas’ta korkunç olay! Yabani hayvan sandığı köylüsünü öldürdü

Sivas’ta korkunç bir olay yaşandı. Bir muhtar, çalılık alandan gelen sesi yabani hayvan sanarak arkadaşının av tüfeğiyle ateş edince, çalıların arkasında bulunan köylüsünü vurarak ölümüne yol açtı. Korkunç olayın gelişimi ise aktarılanlara göre şu şekilde oldu;

YABANİ HAYVAN VAR SANIP ÇALILARA ATEŞ ETTİ, KÖYLÜSÜNÜ ÖLDÜRDÜ

Suşehri ilçesi Çokrak köyü muhtarı B.I., köyünün suları akmayınca yanına V.D. isimli arkadaşını alarak arazideki su deposunu kontrole gitti. O sırada deponun yakınında bulunan çalılık alanın arkasından sesler duydu. Duyduğu sesleri yabani hayvan sanan muhtar, arkadaşının yanında bulunan av tüfeğini alarak çalılık alana ateş edince, çalıların arkasında bulunan D.Y. (83) isimli köylüsünü vurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüphelisi B.I. ve V.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

