Sivas'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Bir deprem haberi de Sivas'tan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Sivas Gürün olarak duyuruldu.

ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

Alınan bilgilere göre deprem saat 14.17 sıralarında yaşandı. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.