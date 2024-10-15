Sivas'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Bir deprem haberi de Sivas'tan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Sivas Gürün olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-10-15
Saat:14:17:00 TSİ
Enlem:38.8725 N
Boylam:37.46972 E
Derinlik:11.08 km
Detay:https://t.co/NhOAjHDhnj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Alınan bilgilere göre deprem saat 14.17 sıralarında yaşandı. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.