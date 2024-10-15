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Sivas'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.10.2024 14:35
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Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın duyurduğu verilere göre deprem saat 14.17'de Gürün'de yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.

Sivas'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Bir deprem haberi de Sivas'tan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Sivas Gürün olarak duyuruldu.

ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

Alınan bilgilere göre deprem saat 14.17 sıralarında yaşandı. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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