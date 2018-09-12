Sivas'ta korkutan görüntü!

Ardı arkası kesilmeyen ölümler vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlardan konu ile ilgili bir açıklama gelmezken bölgede yaşayanlar balık ölümlerinin yağışların az olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Balıklar bir bir ölüyor!

1 / 25 Türkiye`nin en uzun nehri olan Kızılırmak`ın Sivas merkezden geçen bazı bölümlerinde görülen balık ölümleri paniğe neden oldu.

2 / 25 Sivas`ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ`dan doğan ve Karadeniz`e dökülen Kızılırmak`ta yaşanan balık ölümleri tedirginliğe neden oluyor.

3 / 25 Kızılırmak`ın Karşıyaka Mahallesi`nde geçen kısmında binlerce balığın ölü olduğu gözlemlenirken bir çoğunun da akıntıyla sürüklendiği gözlendi.

4 / 25 Yeterli yağışın olmaması nedeniyle ırmağın bir bölümünde su seviyesinin azaldığı görüldü. Azalan su seviyesi dolayısıyla balıkların oksijensiz kalarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

5 / 25 Bu yıl Kızılırmak`ın çeşitli bölgelerinde balık ölümleri meydana gelmişti. Yapılan incelemede herhangi bir zehirlenmeye de rastlanılmamıştı.

6 / 25 Karşıyaka Mahallesi`nde yaşayan Fikret Kara (73), "Bu sene pek yağmur yağmadı. Su tazyikten düştü. Su azalınca havalarda çok sıcak gitti suyun oksijeni azaldı.

7 / 25 Irmağın kenarları bembeyaz oldu. Fakat ölen balıklara dikkat ettim. Irmağın yerli balıkları oksijene dayanamıyorlar.

8 / 25 7 tür balık var bu ırmakta kefaller, yayınlar fazla ölmüyor. Oksijene dayanıklı oluyorlar. Diğer balıklar her sene böyle suyun oksijeni düştükçe ölüyor" dedi.

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