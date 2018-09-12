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Sivas'ta korkutan görüntü!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri meydana geldi.

Ardı arkası kesilmeyen ölümler vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlardan konu ile ilgili bir açıklama gelmezken bölgede yaşayanlar balık ölümlerinin yağışların az olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Balıklar bir bir ölüyor!

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Türkiye`nin en uzun nehri olan Kızılırmak`ın Sivas merkezden geçen bazı bölümlerinde görülen balık ölümleri paniğe neden oldu.
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Sivas`ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ`dan doğan ve Karadeniz`e dökülen Kızılırmak`ta yaşanan balık ölümleri tedirginliğe neden oluyor.
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Kızılırmak`ın Karşıyaka Mahallesi`nde geçen kısmında binlerce balığın ölü olduğu gözlemlenirken bir çoğunun da akıntıyla sürüklendiği gözlendi.
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Yeterli yağışın olmaması nedeniyle ırmağın bir bölümünde su seviyesinin azaldığı görüldü. Azalan su seviyesi dolayısıyla balıkların oksijensiz kalarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
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Bu yıl Kızılırmak`ın çeşitli bölgelerinde balık ölümleri meydana gelmişti. Yapılan incelemede herhangi bir zehirlenmeye de rastlanılmamıştı.
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Karşıyaka Mahallesi`nde yaşayan Fikret Kara (73), "Bu sene pek yağmur yağmadı. Su tazyikten düştü. Su azalınca havalarda çok sıcak gitti suyun oksijeni azaldı.
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Irmağın kenarları bembeyaz oldu. Fakat ölen balıklara dikkat ettim. Irmağın yerli balıkları oksijene dayanamıyorlar.
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7 tür balık var bu ırmakta kefaller, yayınlar fazla ölmüyor. Oksijene dayanıklı oluyorlar. Diğer balıklar her sene böyle suyun oksijeni düştükçe ölüyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Sivas balık Kızılırmak

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