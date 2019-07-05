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Sivas'ta mahalleli esrarengiz 2 kişi için nöbet tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 09:29 | Son Güncelleme

Sivas’ta mahallelerinde korku salan esrarengiz 2 kişiyi bulmak için mahalle sakinleri, günlerdir ellerinde sopalarla nöbet tutuyor.

Sivas'ta mahalleli esrarengiz 2 kişi için nöbet tutuyor

Sivas’ın Şeyhşamil Mahallesi’nde yaklaşık 2 haftadır evleri gözetledikleri düşünülen esrarengiz 2 kişi, mahalleye korku saldı. Birçok kişi tarafından fark edilip polise ihbar edilen bu 2 kişi bir türlü yakalanamadı. Mahallenin gençleri yaklaşık bir haftadır ellerinde sopalarla sabahlara kadar nöbet tutuyor. Mahalle sakinleri, sapık olduğu düşünülen 2 kişinin biran önce yakalanması için kolluk kuvvetlerinden yardım istiyor.

'EVLERİ GÖZETLİYORLAR'

Mahalle sakinleri, “Mahallemizde yaklaşık 2 haftadır şüpheli 2 kişi dolaşıyor. Evleri gözetliyorlar. Mahalle sakinleri korku içerisinde. Gece uyumaya korkuyoruz. Bu nedenle sabahlara kadar mahallede nöbet tutuyoruz. Polisimizden bir an önce bu iki kişinin bulunmasını istiyoruz” dediler.

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Kaynak: İHA


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Sivas Nöbet

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