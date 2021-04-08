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  4. Sivas'ta market indirimi koronavirüsü unutturdu! Valilik kararı ile market kapatıldı

Sivas'ta market indirimi koronavirüsü unutturdu! Valilik kararı ile market kapatıldı

08.04.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas’ta bir marketin yaptığı indirim kampanyası vatandaşlara koronavirüsü unutturdu. Sivas Valiliği, tedbir olarak marketi geçici süreliğine kapattı.

Sivas'ta market indirimi koronavirüsü unutturdu! Valilik kararı ile market kapatıldı

Sivas kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir market, açılışa özel indirim kampanyası yapacağını duyurmuştu. İndirim haberini alan Sivaslılar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete akın etmeye başladı. Çok yüksek riskli iller arasında olan Sivas’ta indirim kampanyası vatandaşlara Covid-19’u unutturdu. Markette yaşanan yoğunluk üzerine polis ekipleri vatandaşları megafon yardımıyla uyardı. Polis ekiplerinin uzun süren uğraşlarına rağmen vatandaşlar kurallara uymayınca Sivas Valiliği tarafından market geçici süreliğini kapatıldı. Öte yandan market sahibine Covid-19 tedbirlerini ihlalden cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sivas

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