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Sivas'ta 'Maskenizi neden takmadınız' sorusuna vatandaşlardan şaşırtan cevaplar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Sivas'ta, vatandaşların kurallara uymadığı gözlemlendi. Maske kuralına uymayanların 'Maskenizi neden takmadınız?' sorusuna, 'Canım istemiyor', 'Muhabbet ediyorduk takmadık', 'Bakkala gidiyorum' gibi cevaplar verdi.

Ülke genelinde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından memleketlerine gelen Sivaslılar, kent nüfusunu 2 milyona yükseltti. Yaşanan yoğunlukla birlikte koronavirüs vakalarında da artış meydana geldi.

VAKA SAYISI ARTTI

Seyahat kısıtlamasına kadar en az vaka görülen iller arasında yer alan Sivas, son haftalarda vaka sayısının en fazla arttığı iller arasına girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun bulunduğu kentte, bazı vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti. Kentin yoğun olduğu bölgelerden olan İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi üzerindeki vatandaşların, maskeyi çene altında, burnu açık ya da hiç takmadıkları görüldü.

"TAKMAK İSTEMİYORUM"

Maske kuralına uymayanlar, sıcaktan ya da kişisel sebeplerden takmamayı tercih ettiklerini söyledi. Maskeyi çoğunlukla gençlerin takmadığı görüldü. 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna ise, 'Takmak istemiyorum', 'Sigara içiyorum', 'Muhabbet ediyorduk takmadık', 'Sıcaktan takmadım' ve 'Bakkala gidiyorum' gibi cevaplar verildi.

(DHA)

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