Sivas'ta 'meteor düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Sivas'ta dün saat 20.30 sıralarında Gürün, Kangal ve Şarkışla başta olmak üzere çeşitli bölgelerden meteor düştüğüne dair ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Gürün ilçesine bağlı Karadoruk ve Konakpınar köyü civarında araştırma yaptı. Yapılan çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

'DAHA ÖNCE BÖYLE IŞIKLAR GÖRÜYORDUK AMA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖREMEDİK'



Konakpınar köyü halkından Güzel Koçak (52), "Dün akşam saatlerinde bir ışık görülmüş. Ama biz görmedik. Genelde dışarıdayım ama göremedim. Ekipler arama yaptı ama bir şeye rastlanılmamış. Daha önce böyle ışıklar görüyorduk ama düştüğünü görmedik" dedi.

AFAD'DAN İL GENELİNDE İNCELEME



AFAD ekipleri de il genelinde yaptığı araştırmada herhangi bir bulguya rastlamadı.

Kaynak: DHA





