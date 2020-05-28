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Sivas'ta 'meteor düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Sivas'ın çeşitli bölgelerinden meteor düştüğüne dair ihbar gelmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca AFAD ekipleri de il genelinde yaptığı araştırmada herhangi bir bulguya rastlamadı.

Sivas'ta dün saat 20.30 sıralarında Gürün, Kangal ve Şarkışla başta olmak üzere çeşitli bölgelerden meteor düştüğüne dair ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Gürün ilçesine bağlı Karadoruk ve Konakpınar köyü civarında araştırma yaptı. Yapılan çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

'DAHA ÖNCE BÖYLE IŞIKLAR GÖRÜYORDUK AMA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖREMEDİK'

Konakpınar köyü halkından Güzel Koçak (52), "Dün akşam saatlerinde bir ışık görülmüş. Ama biz görmedik. Genelde dışarıdayım ama göremedim. Ekipler arama yaptı ama bir şeye rastlanılmamış. Daha önce böyle ışıklar görüyorduk ama düştüğünü görmedik" dedi.

AFAD'DAN İL GENELİNDE İNCELEME

AFAD ekipleri de il genelinde yaptığı araştırmada herhangi bir bulguya rastlamadı.

Kaynak: DHA


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