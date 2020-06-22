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  4. Sivas'ta mor çiçekler açtı! Fotoğraf çektirmek için akın ettiler

Sivas'ta mor çiçekler açtı! Fotoğraf çektirmek için akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu, duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti.

Sivas'ta kent merkezi Çayboyu Mahallesinde havaların ısınması ile beraber kendiliğinden yetişen mor çiçekler görsel şölen oluşturuyor. Boş tarlayı adeta mor renge boyayan çiçekleri gören vatandaşlar telefonlarına sarılıyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar çiçeklerin arasına girerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bozkırı adeta renklendiren mor çiçekler havadan da görüntülendi.

'KESİNLİKLE DOĞAL HALİYLE YETİŞMİŞ'

Yusuf Doğan, mor çiçeklerin doğal yetiştiğini belirterek, “Boş bir tarla, daha önce ekilmiş. Şuan boş kaldığı içinde bu güzel çiçekler yetişmişler. Kesinlikle doğal haliyle yetişmiş. Hiçbir şekilde ekilme falan değil.Güzel bir görüntü. Bol bol kartpostallık fotoğraflar çıktı” diye konuştu.

'HER ZAMAN ÇIKMIYOR'

Mahalle Muhtar Mustafa Doğan, çiçekleri görenlerin alana girerek fotoğraf çektirdiğini belirterek, “Daha önceden buraya patates sonrasında mısır ekildi. Şuanda çiçek halini almış.Doğal olarak yetişen bir çiçek. Ama çok güzel bir şekil almış. Güzel bir doğa harikası. Arkadaşlar fotoğraf çekiliyor. Vatandaşlar gelip görüyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Her zaman çıkmıyor. Bazı yerlerde de var ama bu kadar değil” dedi.

Kaynak: İHA

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