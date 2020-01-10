Sivas'ta nadir görülen su samuru telef olmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün balık tutmak için Kızılırmak kenarına giden amatör bir balıkçı, telef olmuş bir su samuru buldu. İlk görüşte ne olduğunu anlamayan balıkçı, daha sonra internetten araştırma yaparak ölü bulduğu canlının bir su samuru olduğunu anladı. Vatandaş daha sonra durumu yetkililere bildirdi. Kafa kısmından darbe alarak öldüğü tahmin edilen su samurunun insanlar tarafından öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

Su samuru, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nce (IUCN) nesli tükenmekte olan türler arasında gösteriliyor. Su samurunun korunmasına yönelik uluslararası anlaşmalar ve ciddi cezai yaptırımlar da bulunuyor.

(İHA)

