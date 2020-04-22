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  4. Sivas'ta nisan ayının son günlerinde kar sürprizi!

Sivas'ta nisan ayının son günlerinde kar sürprizi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 18:56 | Son Güncelleme

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma ve Cüne köylerinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile yüksek kesimlerde kar yağdı.

Sivas’ta kar sürprizi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye bağlı Kızılelma ve Cüne köylerinde ekili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırtırken meyve ağaçları ise kar altında kaldı.
Köyde yaşayan vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı.
Anahtar Kelimeler:
Sivas kar kar yağışı

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