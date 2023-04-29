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  4. Sivas'ta Nisan ayının sonunda yağan kar hayrete düşürdü

Sivas'ta Nisan ayının sonunda yağan kar hayrete düşürdü

29.04.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Nisan ayının sonunda etkili olan kar yağışı hayrete düşürdü.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Eğriçimen yaylasında kar yağışı etkili oldu. Kentte dün gece etkisini gösteren yağmur yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. Bin 800 rakımlı Eğriçimen yaylası da kar yağışından nasibini aldı. Etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürürken çalışmak için yaylaya giden vatandaşlar Nisan ayının sonunda kar ile karşılaşınca gözlerine inanamadı.

"HERALDE YAZ GELMEYECEK"

Eğriçimen yaylasına çalışmak için giden ve kar yağışı ile karşılaşan Cavit Değer, "Bugün günlerde 29 Nisan, Eğriçimen yaylasına çalışmaya geldik ve kar ile karşılaştık. Mükemmel bir kar yağıyor, çok güzel bir hava var. Bu gidişle güzel Sivas’ımıza herhâlde yaz gelmeyecek" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Sivas kar

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