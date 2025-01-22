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  4. Sivas'ta öğrenci yurdunda sır olay! Üniversite öğrencisi banyoda ölü bulundu

Sivas'ta öğrenci yurdunda sır olay! Üniversite öğrencisi banyoda ölü bulundu

22.01.2025 16:56
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Sivas'ta üniversite öğrencisi Eren Öztürk kaldığı KYK yurdundaki banyoda ölü bulundu. Öztürk’ün akşam yemeğinin ardından odasına çıktığı, bir daha görülmediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta öğrenci yurdunda sır olay! Üniversite öğrencisi banyoda ölü bulundu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk’ten haber alamayan yakınları, durumu 112’ye bildirdi.

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BANYODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yurda giden polis ekipleri, yetkililerle girdikleri odada Öztürk’ü banyoda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eren Öztürk’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

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AKŞAM YEMEĞİNİN ARDINDAN KİMSE GÖRMEDİ

Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. Eren Öztürk’ün akşam yemeğinin ardından odasına çıktığı, bir daha görülmediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas yurt
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