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  4. Sivas'ta ortaya çıkan hortumu yorumlayan iki arkadaşın diyaloğu izleyenleri gülümsetti

Sivas'ta ortaya çıkan hortumu yorumlayan iki arkadaşın diyaloğu izleyenleri gülümsetti

22.05.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Zara ilçesinde hortumun oluşumunu kayda alan iki arkadaş, yaptıkları yorumlarla izleyenleri gülümsetti.

Sivas’ın Zara ilçesinde iki gün önce meydana gelen hortum çatıları uçurmuş, maddi hasara neden olmuştu. Hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı. İlçeye bağlı Ütük köyünde hortumun oluşma anı iki arkadaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde hortumdan çok iki arkadaşın yaptığı yorumlar dikkat çekti. İki arkadaşın, “Aynı yılan kuyruğu gibi, sanki o bağlı sallanıyor gibi. Bizi de almasın içine. Aynı duman gibi çekiyor yukarıya ve o çoban okuyup üflüyordu. Bir şey mi oldu?” gibi yorum yapması izleyenleri gülümsetti.

(İHA)

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Sivas Hortum

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