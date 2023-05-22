Sivas'ta ortaya çıkan hortumu yorumlayan iki arkadaşın diyaloğu izleyenleri gülümsetti

Sivas’ın Zara ilçesinde iki gün önce meydana gelen hortum çatıları uçurmuş, maddi hasara neden olmuştu. Hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı. İlçeye bağlı Ütük köyünde hortumun oluşma anı iki arkadaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde hortumdan çok iki arkadaşın yaptığı yorumlar dikkat çekti. İki arkadaşın, “Aynı yılan kuyruğu gibi, sanki o bağlı sallanıyor gibi. Bizi de almasın içine. Aynı duman gibi çekiyor yukarıya ve o çoban okuyup üflüyordu. Bir şey mi oldu?” gibi yorum yapması izleyenleri gülümsetti.

(İHA)

