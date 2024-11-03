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  4. Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu! Bazı uzuvlarına ulaşılamadı

Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu! Bazı uzuvlarına ulaşılamadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.11.2024 13:44
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Yürekleri dağlayan olay bu kez Sivas'ta yaşandı. Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarındaki arsada parçalanmış halde bir bebek cesedi bulundu. Ekipler bölgede geniş çaplı arama başlatırken bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu! Bazı uzuvlarına ulaşılamadı

Sivas’ta, Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu. Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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BAZI UZUVLARI YOK

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

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Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Sivas bebek
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