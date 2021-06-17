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  4. Sivas'ta platonik aşk kabusu! Rehin alınan kadın kurtarıldı

Sivas'ta platonik aşk kabusu! Rehin alınan kadın kurtarıldı

17.06.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta eski çalışanı olan kadını rehin alan şahıs, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda ikna edildi. Şahsın genç kadına platonik aşık olduğu iddia edildi.

Sivas'ta platonik aşk kabusu! Rehin alınan kadın kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde Akdeğirmen Mahallesi 9. Sokak’ta meydana geldi. E.T. isimli şahıs, eski çalışanı olduğu öğrenilen ve koruma kararı bulunan N.B.’nin ikametine geldi. N.B. isimli kadına platonik aşık olduğu iddia edilen E.T., genç kadını rehin aldı. Evden silah sesi duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri de gönderildi. Şahıs ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü sırada da ateş açtı. N.B. yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonrası kurtarıldı. Şahıslar polis ekiplerince emniyete götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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