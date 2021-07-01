HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta polis, kavga edenleri görüntülemek isteyen gazetecileri tartakladı

Sivas'ta polis, kavga edenleri görüntülemek isteyen gazetecileri tartakladı

01.07.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta iki gurup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, polislerin saldırısına maruz kaldı. Yaşanan hazin olay sonrasında Sivas Valisi Salih Ayhan, duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır" dedi.

Sivas'ta polis, kavga edenleri görüntülemek isteyen gazetecileri tartakladı

Olay, akşam saatlerinde Sivas kent merkezinde bulunan Hayrisığırcı Caddesi’nde yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada bıçak kullanıldı. Polis olaya müdahale etti.

GAZETECİLER TARTAKLANDI

Olayı duyan basın mensupları da olay yerine giderek görüntü almaya çalıştı. Ancak, alışılanın aksine gazetecilere, kavga eden taraflar değil, olay yerinde bulunan polisler müdahale etti. Basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışan polis memurları, görüntü alınmasının suç olduğunu ileri sürüp bir iki basın mensubunu tartakladı ve görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Görüntü almaya çalışan bir basın kameramanını, polis "konuşacağız" diyerek bir arka sokağa çekmeye çalıştı. Darp edilebileceğini düşünen kameraman olay yerinden uzaklaşmadı. Bu anlar basın mensupları tarafından anbean kaydedildi.

Kavgayı ayıran polisin yüzünü bıçakla yaraladı!Kavgayı ayıran polisin yüzünü bıçakla yaraladı!

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır" dedi. (İHA)

Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştüÇocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü

1111111

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacakTarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak
PARTNER30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısıMeteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
polis Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.