HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta 'sarıkız' görüntülendi

Sivas'ta 'sarıkız' görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

Sivas Divriği'de et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız' görüntülendi.

Sivas'ta 'sarıkız' görüntülendi

Sivas'ın Divriği ilçesi Şahinköy köyünde, halk arasında "sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek görüldü. Köy sakinlerinden Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı sarıkız örümceğini fark ederek, cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

'NORMAL ÖRÜMCEKLERDEN BÜYÜK'

Daha önce de köyde gördüğü bu örümceğin normal örümceklerden büyük olduğunu söyleyen Ardıç, "Birkaç gün önce tarlamıza taşları temizlemeye gittim. Taşı kaldırdığımda bu örümceği gördüm. Görmediğim cinsten büyük bir örümcekti. İnternetten baktığımda 'sarıkız' ve etçil olduğunu öğrendim. Bundan birkaç yıl önce de benzer bir örümcek tarafından ısırıldım. Hafif baş dönmesi oldu ve baygınlık yaşar gibi olmuştum" dedi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Anahtarı üzerinde bırakıp markete gitti, aracı saniyeler içinde çalındıAnahtarı üzerinde bırakıp markete gitti, aracı saniyeler içinde çalındı
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri

En Çok Okunan Haberler

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Diğer Haberler
Son dakika: Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye onu 'Komando dede' olarak tanımıştı... Havaya ateş açıp polise direndi

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yaptıkları pes dedirtti

Maske fiyatları ne olacak, nereden satılacak; satış ne zaman başlayacak?

Maske satışları ne zaman başlayacak?

Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL’lik borcu kapattı

Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL’lik borcu kapattı

Şanlıurfa’da iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı, 8 gözaltı

İki aile birbirine girdi! Yaralılar var

İstiklal Caddesi bugün de kalabalık

İstiklal Caddesi bugün de kalabalık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.