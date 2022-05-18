HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta şaşırtan görüntü! Gelen geçen buraya bakıyor... Tarihi medresenin eyvan kemerinde 'mala' unutuldu

Sivas'ta şaşırtan görüntü! Gelen geçen buraya bakıyor... Tarihi medresenin eyvan kemerinde 'mala' unutuldu

18.05.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan ve kapsamlı restorasyonu 2013'te tamamlanan Şifaiye Medresesi'nin ana eyvan kemerinin taşları arasında mala unutuldu. Üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen halen aynı yerde duran mala şaşırtırken, restorasyon hatası hakkında konuşan Prof. Dr. Erdal Eser, ''Restorasyon konusu bahçe duvarı yapmaktan farklı bir konudur. Çalışan arkadaşların bunu iyi bilmesi gerekiyor'' dedi.

Sivas'ta şaşırtan görüntü! Gelen geçen buraya bakıyor... Tarihi medresenin eyvan kemerinde 'mala' unutuldu

Sivas kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi eserlerden, 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan Şifaiye Medresesi, çay bahçesi ve hediyelik eşya satış alanı olarak hizmet verirken, 2007'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyona alındı. Restorasyonu 2008 yılının Şubat ayı sonlarında taşeron firma üstlendi. Restorasyonu yapan firma 2010 yılında iflas edince çalışma yarım kaldı ardından restorasyon işi, başka firmaya verildi. İşi alan firma eksik kalan restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Tarihi eser, 2013 yılında restorasyon öncesinde olduğu gibi çay bahçesi ve hediyelik eşya satılan dükkanlarla yeniden hizmete girdi. 1220 yılında hayatını kaybeden Selçuklu Sultanı 1'inci İzzettin Keykavus ve aile bireylerinin kabirlerini de barındıran medresede ana eyvan kemerinde bir kısmı taşa gömülü, yarısı dışarıda kalmış vaziyette inşaat malası olduğu fark edildi. Dikkatli gözler tarafından fark edilen hatanın, restorasyon çalışmaları sırasında unutulduğu değerlendiriliyor.

tarihi-medresenin-eyvan-kemerinde-mala-unutuldu_1628_dhaphoto4

'HOŞ BİR DURUM GİBİ GÖRÜNMÜYOR'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, "Eyvan kemerinde bir malanın ucu iki taş arasında sıkıştırılmış olarak görünüyor. Günümüze kadar gelebilmiş. Nedenini ben de merak ediyorum. Bu parça oraya nasıl konuldu. O anda inşa ve onarımla ilgili bir şey mi asıldı? Orada o parçanın kalması pek de hoş olmamış. Hoş bir durum gibi görünmüyor. Restorasyon konusu çok özel bir konudur. Restorasyon konusunda cümle kurabilmek için de belli bir uzman ve bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Ülkemizde restorasyonuna karar verilen bir eser uzmanlar tarafından çalışılıyor. Ekipte mimarı, mühendisi, sanat tarihçisi yer alıyor. Bu arkadaşlarımız bir proje hazırlıyor. Hazırlanan projeler koruma kurullarımıza sunuluyor. Projeler incelendikten sonra uygulanması uygun görüldüğünde onay veriliyor. Daha sonra uygulama başlıyor. Burada kontrol aşamaları var. Yapılan işler son taş konulana kadar kontrolden geçiriliyor. Her yapılan restorasyonun kendine özgü bir hikayesi ve nedeni var" dedi.

tarihi-medresenin-eyvan-kemerinde-mala-unutuldu_1628_dhaphoto6

'RESTORASYON BAHÇE DUVARI YAPMAKTAN FARKLI'

Restorasyon hataları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Eser, şöyle devam etti: "Türkiye'de bütün safhalar takip edilmesine rağmen aslında bu işleri yapan arkadaşların ehliyetleriyle ilgili problemimiz var. Restorasyon yapan kişilerin aslında özel bir eğitimden geçirilmeleri gerekiyor. Mimarı, sanat tarihçisi eğitimi alıyor. Peki zanaatkarımız bu eğitimi ne kadar alıyor, bunu konuşmak gerekiyor. Çünkü projesi çok harika olan şeyler var ama sonuca baktığımızda bir felakete de dönüşebilir. Bu tamamen uygulama aşamasında oluşan iş kalitesi ile ilgili bir konudur. Restorasyon konusu bahçe duvarı yapmaktan farklı bir konudur. Çünkü tarihi ve kültürel değeri olan bir malzeme ile çalışıyorsak, o malzemeyle çalışan arkadaşların bunu iyi bilmesi gerekiyor. Ülkemizde çok sayıda tarihi eser var. Bu eserlerle ilgili birçok restorasyon çalışması var. Bu çalışmaları gerçekleştiren ustalara sertifika verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

tarihi-medresenin-eyvan-kemerinde-mala-unutuldu_1628_dhaphoto2

Türkiye'de çok başarılı restorasyonlar yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Eser, "Yapılan restorasyonların takip edilmesi gerekiyor. Restorasyon da bakım istiyor. Yani bir restorasyon yapıp, binanın ömrünü uzatıyorsunuz ancak restorasyonun da ömrünü uzatmak için periyodik bakımlar yapılması gerekiyor. Ben de basından zaman zaman takip ediyorum, restorasyon facialarıyla ilgili yansıyan şeyler oluyor. Bunların çoğunun aslında işçilik ile ilgili sorunlar olduğunu tespit ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu19 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu
'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."
Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdıYolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İlginizi Çekebilir

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.