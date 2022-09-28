HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sivas'ta şaşkına çeviren olay! Helikopter, akaryakıt istasyonuna inip yakıt aldı

Sivas'ta şaşkına çeviren olay! Helikopter, akaryakıt istasyonuna inip yakıt aldı

28.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta son günlerin en ilginç olayı yaşandı. Koyulhisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesine inen helikopteri görenler şaşkına döndü. İstasyonda bulunan bir tankerden yakıt atan helikopterin o anları, sosyal medyada da gündem oldu.

Sivas'ta şaşkına çeviren olay! Helikopter, akaryakıt istasyonuna inip yakıt aldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çok ilginç bir olay yaşandı. Akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı. Şaşkına çeviren anlar, istasyonun güvenlik kameralarına da yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada "Akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" şeklinde paylaşılsa da durum aslında görülenden biraz farklıydı.

e918e0b4-4911-4779-a2b7-79cf26705237

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İlçede şaşkınlığa neden olan helikopterin TEİAŞ adına yüksek gerilim hatlarının kontrolünü yapan özel bir enerji firması tarafından kiralandığı öğrenildi. Helikopterin planlı olarak istasyonu iniş yaparak özel helikopter yakıtı aldığı anlaşıldı.

Simitte yeni standartlar geliyor! 4'e ayrılacak, böyle satılacakSimitte yeni standartlar geliyor! 4'e ayrılacak, böyle satılacak

0da35b27-4b43-4308-89b6-07735a22bc32

“İLK DEFA BAŞIMIZA BÖYLE BİR ŞEY GELİYOR”

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Çetin Meletli, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyerek, "Yüksek gerilim hatlarını kontrol eden helikopter acil iniş yapmak istedi. Bizim de sahanın müsait olduğunu görünce yaktı ikmali için bizim sahayı tercih etti. Bizden izin alarak geldiler. Acil olarak indiler. Memleketimizde de ilk defa böyle bir şey oluyor. Sanayi esnafı heyecanla izledi. Helikopter fazla beklemedi. Yakıt ikmalini yapıp sonra görevine devam etti. İlk defa başımıza geliyor. Şok içinde izledik. Bize de güzel bir anı oldu" dedi. (İHA)

e66f56b9-c938-458e-ab45-c34fcd309b69

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Restorana dadandı, bu anları 2 milyon kişi izlediRestorana dadandı, bu anları 2 milyon kişi izledi
Akşener açık açık söyledi! 'Bu iki isme itirazımız yok'Akşener açık açık söyledi! 'Bu iki isme itirazımız yok'
Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlarHain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar
Anahtar Kelimeler:
Sivas helikopter Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Erdoğan'ın sözleri çok konuşulmuştu! ABD'den yeni açıklama

Erdoğan'ın sözleri çok konuşulmuştu! ABD'den yeni açıklama

Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: "Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak"

Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: "Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak"

İlginizi Çekebilir

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Sürekli üçüz sanıyorlar: ''İkiz kızları olan seksi bir anneyim''

Sürekli üçüz sanıyorlar: ''İkiz kızları olan seksi bir anneyim''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.