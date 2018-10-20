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Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 07:17 | Son Güncelleme

Sivas'ta, 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yapılan kazı çalışmalarında, gizli tünel girişi bulundu. İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında Sivas'a yaptırılan ve bugün Selçuklu parkı içinde bulunan Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yeniden düzenlenmesi için kazı çalışması yapıldı.

Kazı yapılan bölgede tesadüfen bir tünel ucu bulundu. Yaşanan gelişme heyecanla karşılandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan eserde önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilecek.

Kazı çalışmasında tesadüfen bulundu

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Tünelin nereye açıldığının belirlenmesi için kazı projesi hazırlandığı öğrenildi.
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Tünelin nereye açıldığının belirlenmesi için kazı projesi hazırlandığı öğrenildi.
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Tünel girişinin ortaya çıkması ile bu iddiaların doğru olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Çifte Minareli Medrese kazı çalışmaları tünel

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