Sivas'ta silahla vurulmuş vaşak ölüsü bulundu

İlçeye bağlı Tekkeköy'de arazide dolaşan köylüler, silahla vurulmuş vaşak ölüsü buldu. Civarda avlanan kişiler tarafından vurulduğu anlaşılan hayvanın görüntüsü, köylüleri üzdü. Köy muhtarı Haydar Ülger, bölgede vaşak varlığını bildiklerini belirterek, "Vicdansızlar vaşağı vurmuşlar. Gerekli yerlere bildirimini yapacağız. Burada bu avcıları denetlemek mümkün değil. Vaşağı da tavşanı da tilkiyi de vururlar. Bu sene yoğun keklik var, sabah erkenden başlıyorlar avlamaya. Bunun önleminin alınması lazım. Yasak bölge mi ilan edilir, ne yapılır bilemiyorum. Şu hayvana insan olan kıymaz. Bunlar vahşi ve resmen cinayet işliyorlar. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

(İHA)

