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Sivas'ta sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı

15.03.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta üzerine havlayarak gelen sokak köpeğinden korkan ve kaçmaya çalışan 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan U.K. hastanede tedaviye alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza 12 Mart'ta Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde havlayan köpekten korkarak yola fırlayan U.K.'ya, İ.Y. yönetimindeki otomobil çarptı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.K.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

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Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K.'nın, havlayarak üzerine gelen köpekten korkup yola doğru koşması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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