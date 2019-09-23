Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Kaza sabah saatlerinde, Sivas’ın Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 16 DLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI



İki kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralılardan Yusuf Kenan Umuç (7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan aynı aileden Fatih Umuç(23), Yavuz Selim Umuç(9) ve Aysun Umuç(32) ile Hicran Dalga(32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3) tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: İHA



