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Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 07:16 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi öldü 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Sivas’ın Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 16 DLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

İki kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralılardan Yusuf Kenan Umuç (7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan aynı aileden Fatih Umuç(23), Yavuz Selim Umuç(9) ve Aysun Umuç(32) ile Hicran Dalga(32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3) tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: İHA


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Sivas trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah rahmet eylesin
Araba kullanmak yerine cep telefonu ile ilgilenirseniz olacağı bu.
biraz dikkat. biraz sakin. hayat bu kadar basit degil
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