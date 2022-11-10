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  4. Sivas'ta tüyler ürperten olay! İki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Sivas'ta tüyler ürperten olay! İki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti

10.11.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta korkunç bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Caner Gülhan'ın iki araç arasında sıkıştığını görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynu kapı arasına sıkışan ve bir süre o şekilde kaldığı öğrenilen gencin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sivas'ta tüyler ürperten olay! İki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Feci olay Sivas'ta Mevlana Mahallesi'nde 1. Sokak’ta meydana geldi. Caner Gülhan (24) isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle 38 ABN 287 plakalı araç ile park halindeki 38 AET 119 plakalı otomobilin arasında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, araçların arasında sıkışan Gülhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülhan'ın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sıkışan şahıs Sivas Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Otomobil

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