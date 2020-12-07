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Sivas'ta Ulaş'ta baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

07.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta Ulaş'ta baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Sivas'ta büyüklüğü nedeniyle yüzmenin cesaret istediği baraj kurumaya başladı. Havadan çekilen görüntülerden kuraklık boyutu gözle görüldü. Öte yandan köy halkının büyüklerine ait mezarlar ortaya çıktı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yapalı köyüne 2008 yılında inşa edilen Karacalar barajı, son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisiyle tamamen kuruma noktasına geldi. Karacalar barajı, 2020 yılının yağışsız geçmesi nedeniyle metrelerce çekildi.

Barajın yapımı sırasında sular altında kalan köy mezarlığı gün yüzüne çıkarken, baraj yüzeyinde adacıklar oluştu. Yöre halkı, barajın metrelerce çekilmesiyle yüzmekten korktukları barajın üzerinde yürümeye başladı.

Baraja girenleri uyarmak için konulan tabela ise suyun çekilmesi nedeniyle anlamını yitirdi.

'MEZARLARIMIZ HEP SULAR ALTINDA KALDI'

Yapalı köyünde yaşayan Mustafa Saygın, barajın kuraklığın ve bilinçsiz tarımsal sulamanın etkisiyle çekildiğini belirterek, “Barajın yapılmasıyla birlikte ilk 5 sene su çok tuttu ve mezarlarımız hep sular altında kaldı. Daha sonraki 3-4 yıldaysa kuraklığın etkisiyle suyun seviyesi düştü" dedi.

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Saygın, "Baharları su artsa da eskisi dolmuyor, kuraklığın etkisiyle. Barajın seviyesinden çok aşağı düştü suyumuz. Adalar açıkta yoktu, kuraklığın ve bilinçsiz sulamanın etkisiyle ortaya çıktılar. İçerisine girmeye korktuğumuz barajın üstünde şuanda yürüyoruz. Kuraklıktan toprak yarılmış, parça parça olmuş“ ifadelerini ekledi.

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'SU ÇEKİLİNCE AÇIĞA ÇIKTI'

Yapalı köyünde yaşayan Ali Rıza Arıkan, sular altında kalan köy mezarlığının suların çekilmesiyle tekrar ortaya çıktığını belirterek, “Barajımızın suyu tam dolduğunda şuan ki bulunduğumuz yer sular altında kalıyordu. Burası eski mezarlık. Sular altında kalmıştı, su çekilince açığa çıktı. Burası dedelerimizin mezarı, geliriz." diye konuştu.

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Arıkan, "Bayramlarda ve yolumuz düştüğü zamanlarda gelip dua ederiz. Kuraklığın etkisiyle bu duruma geldi. Baharda biraz yağdı ama güzün hiç yapmadı. Barajın yüzde 60’ı kurudu diyebiliriz” dedi.

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(İHA)


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