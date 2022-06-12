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  4. Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Sivas, Gemerek'te okul yok mu? Sivas Valiliği son dakika açıkladı! 13 Haziran 2022 Pazartesi

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Sivas, Gemerek'te okul yok mu? Sivas Valiliği son dakika açıkladı! 13 Haziran 2022 Pazartesi

12.06.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı olumsuz hava koşulları ve Gemerek ilçesinin sele teslim olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek son dakika açıklamasında bulundu. Peki 13 Haziran Sivas, Gemerek'te okul yok mu? İşte detaylar...

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Sivas, Gemerek'te okul yok mu? Sivas Valiliği son dakika açıkladı! 13 Haziran 2022 Pazartesi

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı sağanak yağışın ardından valilikten yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Sağanak yağışın görüldüğü Gemerek ilçesi sele teslim oldu. Peki Sivas Valisi Yılmaz Şimşek son dakika açıklamasında bulundu. Peki 13 Haziran Sivas, Gemerek'te okullar tatil mi oldu? Ayrıntılar haberimizde...

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aralıklarla etkili olan, sel ve taşkınlara yol açan olan sağanak nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

13 HAZİRAN SİVAS GEMEREK'TE OKUL YOK MU?

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."

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Sivas
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