Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemrelü mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan Van'a gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.

24 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır