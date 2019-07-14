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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 08:09 | Son Güncelleme

Sivas'ta meydana gelen feci kazada yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen, Ağrı'dan, Bursa yönüne giden 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile 05 AY 852 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve içeride sıkışan 2 yaralı ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise olay yerine gönderilen bir başka otobüse sevk edildi. Kaza yerinde inceleme başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Otobüs ile otomobilin karıştığı kazda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, isimler de belirlendi. Kazaya karışan araçlardan yolcu otobüsünü Mahmut Kandemir'in, Hafik ilçesinden Sivas yönüne giden otomobili ise Ahmet Güven kullandığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Ahmet Güven (52) ve eşi Zeliha Güven (47) olay yerinde, kızları Merve Aydemir (25) ise yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Güven'in torunu Eymen Gazi Aydemir (4) ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için hastane morga kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan Çevreyolu'nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Sivas sivas kaza sivas otobüs kazası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
öncelikle vefât edenlere başsağlığı yaralılara acil şifalar inşallah bu kazalarda önce eğitim ve yine eğitim ve suçluya en ağır cezayı vereceksinve sonra insan öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı bir yıl yat iki yat tamam yoksa bunlardan daha çok görürüz
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