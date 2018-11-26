Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var...

Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarındaki Bostankaya Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Çarpışma sonrasında, raydan çıkan lokomotif olmadı.

'KIRMIZI IŞIK SİSTEN FARK EDİLMEDİ' İDDİASI



Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya Tren İstasyonu yakınında, yük treni ile yolcu treninin, bölgede etkili olan sis nedeniyle çarpıştığı öne sürüldü. Divriği'den Sivas'a gelen Zekeriya Dede ve Enes Duman, iddiaya göre, sis yüzünden kırmızı ışığı göremeyince yönetimlerindeki DE24355 numaralı yolcu trenini durduramadı. Bunun üzerine yolcu treni ile Bostankaya Tren İstasyonu'ndan Divriği yönüne giden makinistler Sinan Çetintaş ve İsmail Cin (27) yönetimindeki DE22002 numaralı boş yük treninin kafa kafaya çarpıştığı öne sürüldü. Kaza anında trenlerin hızının düşük olduğu belirlendi.

14 YARALI



Öte yandan tren kazasında; makinistler Sinan Çetintaş, İsmail Cin, Zekeriya Dede ve Enes Duman ile yolcular Beşir Öcal, Hasan Yalçın, Fatih Kilis, Salih Can Ayten, Ceyda Çavdar, Hatun Erdoğan, Furkan Dalkıran, Fevzi Kip (65) ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA



