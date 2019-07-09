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Sivas'taki bu köy, tatil köylerinden farksız

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Sivas’ın Hafik ilçesindeki Pusat köyü, güzelliğiyle adeta tatil köylerini andırıyor. Hafik ilçesine uzaklığı 17 kilometre olan Pusat köyü, güzelliği ve sessizliği ile dikkat çekiyor. Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı 2009 yılından itibaren su tutmaya başladı. Barajın su tutması ile birlikte Pusat köyü sular altında kaldı. Köy hakim bir tepeye taşınarak yeniden kuruldu.

Köylülerin büyük bir çabasıyla yeni yerine kurulan köy, şimdi tatil köylerini andırır hale geldi. Sessizliği ve güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan köy baraj manzarasıyla da dikkat çekiyor. Köye dışarıdan gelen ve hayran kalan vatandaşlar muhtardan arsa bile istiyor.

Köy sakini Rıza Sepet, köylerinde ufak tefek kavgaların olduğu fakat hiç cinayetin olmadığını ifade ederek, “Köyümüzde hem kır hayatı hem de deniz hayatını yaşıyoruz. Burası 140 hane civarında, yazın nüfusu artar. Kışın nöbetçi gibi muhtar ve bir iki tane yaşlı insan kalıyor. Herkesin bahçesi var. Bu dağın başında bostan yapıyoruz. Herkes özeniyor. Gelenler bize de bir yer verin diye talep çok. Bu köyde vukuat hiç olmaz. Köyün 300 senelik bir geçmişi var. 300 senelik geçmişinde ufak tefek kavgalar olmuştur ama cinayet kesinlikle olmamıştır" dedi.

'GÖREN ARSA İSTİYOR'

'GÖREN ARSA İSTİYOR'
Köy muhtarı Ali Danagöz, köyü görenlerin kendisinden arsa istediği belirterek, "Diğer köylerden farkı, gayet güzeldir. Bu yedipare köyün içerisinde gerçekten Pusat köyünün değeri biçilmez. Köylüler yazın geliyor evinde kalıyor. Dinleniyor seyahatini yapıyor. Bir dağın başında olup da İstanbul Boğazı yaşamak harika. Şu virajdan köyü gören herhangi yabancı bir insan buraya gelip gezip dolaşıyor. Birine rastlarsa Muhtara rastlarsa kendilerine bir arsa istiyor" diye konuştu.

'SAKLI CENNET GİBİ BİR YER'

'SAKLI CENNET GİBİ BİR YER'
Köy sakini Abdullah Daştan, köylerinin adeta saklı bir cennet gibi olduğunu söyleyerek, “Teknolojiden kaçıp kafayı dinlemek için buraya geliyoruz. Burada tatil yapmaktan da son derece mutluyuz. Sesiz gürültünün bulaşmadığı saklı cennet gibi bir yer buralar" şeklinde konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Pusat Köyü Özen Barajı

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