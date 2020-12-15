Sivas'taki bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Sivas kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Akkoç köyünde ve 5 mezrasında bugüne kadar tek bir koronavirüs vakası bile görülmedi. Akkoç köyünde yaşayan köy sakinleri, misafir kabul etmezken sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına harfiyen dikkat etti. Köy yerinde bile maskesiz sokağa çıkmadılar. Yaz aylarında nüfusu 2 milyonu bulan Sivas, vaka sayısı en fazla artan iller arasına girmesine rağmen Akkoç köyü sakinleri salgına karşı başarıları ile taktir topladı.

YABANCILAR KÖYE GİREMİYOR

Akkoç Köyü Muhtarı Sakin Kapukaya, yabancıları köye sokmadıkları için köylerini virüsten koruduklarını belirterek, “5 mezramız var, en son seçimde seçmenimiz 135’di. Koronavirüs dolayısıyla nüfusumuz biraz daha fazlalaştı. İnsanlar emekli olduklarından dolayı her yaz buraya geliyorlardı. Bu yıl biraz daha fazla yoğunluk oldu. Büyükşehirlerde Kovid-19 olduğundan dolayı insanlar köye geldi. Bayramdan sonra Sivas’ımızda Kovid-19 vakaları baya arttı. Dikkat ettiğimizden dolayı Rabbime şükürler olsun bizim köyümüzde öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yaz aylarında nüfusumuz 100’ü buldu. Şuan yine mezralarımızla birlikte 40-50 kişi vardır. Nüfusun artmasının nedeni de insanların büyükşehirlerde evlerinden çıkamayıp köyü gelmeleri. Virüs köyümüze kendimizi koruduğumuzdan ve yabancıları köye koymadığımızdan bulaşmadı. Merkeze gittiğimizde kurallara uyduk” şeklinde konuştu.