Sivas'taki dev yılanı görenler küçük dillini yuttu! En sonra 26 yıl önce görülmüş... Tam 5 metre

Dev yılanın görüntüsü herkesi hayrete düşürdü, Sivas'ta kaydedilen video bir anda gündem oldu. Gürün ilçesine bağlı Dürmepınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte merada sürüsünü otlatırken dev bir yılanla karşılaştı.

DEV YILANI TELEFONLA KAYDA ALDILAR

Yılanın sürüye yaklaştığını gören iki kardeş önce panikle geri çekildi. Ardıç kardeşler, ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonla yılanı görüntüledi.

EN SON BÖLGEDE 26 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞ

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlatarak, “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır