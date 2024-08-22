HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sivas'taki dev yılanı görenler küçük dillini yuttu! En sonra 26 yıl önce görülmüş... Tam 5 metre

Sivas'taki dev yılanı görenler küçük dillini yuttu! En sonra 26 yıl önce görülmüş... Tam 5 metre

22.08.2024 12:57
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Düğündeki kavgada sandalyeler havada uçuştu!

Düğündeki kavgada sandalyeler havada uçuştu!

Aldatmaya bakış açısı sosyal medyada tartışma yarattı! Kahkahalarla anlattı: "Senden başka şansı yok ki..."

Aldatmaya bakış açısı sosyal medyada tartışma yarattı! Kahkahalarla anlattı: "Senden başka şansı yok ki..."

İtalya'da yatın fırtınada batması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

İtalya'da yatın fırtınada batması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

İçerik devam ediyor
22.08.2024 12:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'taki ortaya çıkan dev yılan, görenleri şaşırttı. Gürün ilçesi Dürmepınar köyü kırsalında yılanı gören iki kardeş panikle geri çekildi. O anları kameraya alan kardeşler, 5 metre uzunluğundaki yılanın bölgede en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlattı.

Dev yılanın görüntüsü herkesi hayrete düşürdü, Sivas'ta kaydedilen video bir anda gündem oldu. Gürün ilçesine bağlı Dürmepınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte merada sürüsünü otlatırken dev bir yılanla karşılaştı.

DEV YILANI TELEFONLA KAYDA ALDILAR

Yılanın sürüye yaklaştığını gören iki kardeş önce panikle geri çekildi. Ardıç kardeşler, ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonla yılanı görüntüledi.

FGDHDJ

EN SON BÖLGEDE 26 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞ

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlatarak, “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” şeklinde konuştu.

AW272319_01

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sivas yılan
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor

Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor

Lüks araçlarını geri isteyeceği söyleniyordu! Gerçek başka çıktı

Lüks araçlarını geri isteyeceği söyleniyordu! Gerçek başka çıktı

Kazı sırasında bulundu! 3 yıl önce başlamıştı

Kazı sırasında bulundu! 3 yıl önce başlamıştı

Almanya bu Türkleri konuşuyor: Kan donduran cinayet anları kamerada!

Almanya bu Türkleri konuşuyor: Kan donduran cinayet anları kamerada!

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası iddiasına yalanlama!

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası iddiasına yalanlama!

Deprem uzmanı 3 ili uyardı! 6 büyüklüğünde olabilir

Deprem uzmanı 3 ili uyardı! 6 büyüklüğünde olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.