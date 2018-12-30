Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

'Hobbit köyü'nden kış manzaraları

Kente 7 km uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının eksi 4 olarak ölçüldüğü kentte mesire alanındaki şelale tamamen buz tutarken Kızılırmak ise kısmen dondu.

Ayrıca belediye tarafından yapılan Hobbit köyü ise tamamen karlar altında kaldı.

Hobbit Köyü'nü gezen bazı vatandaşlar fotoğraf çekindi.

32 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI Ayrıca Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 4, ilçelerden Gürün'de 12, İmranlı'da 14, Kangal'da 2, olmak üzere 32 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.