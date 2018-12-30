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Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan Hobbit köyünde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

'Hobbit köyü'nden kış manzaraları

Kente 7 km uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu.
Hava sıcaklığının eksi 4 olarak ölçüldüğü kentte mesire alanındaki şelale tamamen buz tutarken Kızılırmak ise kısmen dondu.
Ayrıca belediye tarafından yapılan Hobbit köyü ise tamamen karlar altında kaldı.
Hobbit Köyü'nü gezen bazı vatandaşlar fotoğraf çekindi.

32 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

32 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Ayrıca Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 4, ilçelerden Gürün'de 12, İmranlı'da 14, Kangal'da 2, olmak üzere 32 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Paşabahçe Mesire Alanı Hobbit köyü

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